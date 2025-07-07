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Сборная Кыргызстана не прошла в финал Кубка Азии-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Кыргызстана по футболу завершила участие в отборочном турнире Кубка Азии-2026, проиграв все три матча группы "D", которая проходила с 29 июня по 5 июля в Джакарте (Индонезия).

В заключительном туре 5 июля подопечные Немата Закирова уступили сборной Пакистана со счётом 1:2. Единственный мяч кыргызстанок в турнире забила Алина Гапарова на 69-й минуте встречи. Ранее команда проиграла Индонезии (0:1) и Китайскому Тайбэю (0:3).

Сборная Кыргызстана заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка, и не прошла во второй квалификационный раунд. Из группы "D" вышли сборные Китайского Тайбэя (9 очков) и Пакистана (6 очков).

Финальная стадия Кубка Азии-2026 состоится с 1 по 21 марта в Австралии. В турнире примут участие 12 сильнейших женских сборных континента.

Результаты группы D:

29 июня

– Китайский Тайбэй – Пакистан – 8:0

– Индонезия – Кыргызстан – 1:0

2 июля

– Китайский Тайбэй – Кыргызстан – 3:0

– Пакистан – Индонезия – 2:0

5 июля

– Кыргызстан – Пакистан – 1:2

– Китайский Тайбэй – Индонезия – 2:1


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URL: https://www.vb.kg/447811
Теги:
футбол, Кыргызстан
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