В Кыргызстане усилены меры по улучшению качества атмосферного воздуха

Межведомственная комиссия под председательством министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева реализует комплекс шагов, направленных на снижение загрязнения и улучшение экологической обстановки в стране.

По данным министерства, распоряжением Кабинета Министров № 221 от 28 марта 2025 года утверждён обновлённый состав комиссии. В него вошли представители 25 министерств и ведомств, а также депутаты Жогорку Кенеша. Это усилило межсекторальную координацию и повысило эффективность проводимых мер.

Одним из ключевых направлений работы комиссии стало расширение газификации и снижение финансовой нагрузки на население. Согласно распоряжению Кабмина № 349 от 28 апреля 2025 года, жителям предоставляются льготные кредиты до 150 тысяч сомов под 3 процента годовых вместо прежних 8 процентов. Благодаря этому в Бишкеке к газу подключено свыше 51 тысячи домохозяйств, что позволило сократить потребление угля примерно на 100 тысяч тонн.

Для защиты здоровья граждан постановлением Кабинета Министров № 639 от 6 октября 2025 года введён запрет на ввоз, продажу, хранение и использование рассыпного угля фракции 0–13 мм в Чуйской области и Бишкеке. Исключение сделано для предприятий, обеспечивающих тепловую энергетику.

Министерство продолжает системный экологический контроль. Приказом № 382 от 10 декабря 2024 года по всей республике проводятся регулярные рейды по охране атмосферного воздуха. В 2025 году по фактам превышения выбросов автотранспортом составлено 202 протокола на сумму более 3,7 млн сомов. По итогам проверок предприятий оформлено 450 протоколов на 9,87 млн сомов, а 3 795 субъектов получили уведомления о необходимости соблюдения экологических требований.

Также министерство принимает активное участие в формировании природно-экологического каркаса города Бишкек, что направлено на улучшение городской среды и повышение качества жизни населения.


