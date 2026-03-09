Сборную Марокко возглавил Мохамед Уаби

Королевская футбольная федерация Марокко (FRMF) официально объявила о назначении Мохамеда Уаби на пост главного тренера национальной сборной. На этом посту он сменил Валида Реграги, который привел "атласских львов" к историческому четвертому месту на чемпионате мира в Катаре.

Мохамед Уаби получил повышение после впечатляющих успехов с молодежными командами страны. Под его руководством марокканская молодежка сенсационно выиграла чемпионат мира в Чили, а олимпийская сборная завоевала бронзовые медали на Играх-2024 в Париже. До приезда в Марокко специалист почти два десятилетия посвятил работе в знаменитой академии бельгийского "Андерлехта".

В обновленный тренерский штаб вошел известный португальский тактик Жоао Сакраменто. Ранее Сакраменто накопил огромный опыт работы в европейских топ-клубах, включая "Пари Сен-Жермен", "Рому", "Тоттенхэм" и "Лилль", где он ассистировал ведущим мировым тренерам.

Президент FRMF Фаузи Лекья уже обозначил приоритеты для нового штаба: не просто сохранить статус сильнейшей команды Африки, но и закрепиться в элите мирового футбола. Дебют Уаби на капитанском мостике состоится 27 марта в товарищеском поединке против сборной Эквадора. Эта встреча станет важным этапом подготовки к чемпионату мира - 2026, где на групповом этапе Марокко предстоит сразиться с Бразилией, Шотландией и Гаити.