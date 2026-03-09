Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Сборную Марокко возглавил Мохамед Уаби

194  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Королевская футбольная федерация Марокко (FRMF) официально объявила о назначении Мохамеда Уаби на пост главного тренера национальной сборной. На этом посту он сменил Валида Реграги, который привел "атласских львов" к историческому четвертому месту на чемпионате мира в Катаре.

Мохамед Уаби получил повышение после впечатляющих успехов с молодежными командами страны. Под его руководством марокканская молодежка сенсационно выиграла чемпионат мира в Чили, а олимпийская сборная завоевала бронзовые медали на Играх-2024 в Париже. До приезда в Марокко специалист почти два десятилетия посвятил работе в знаменитой академии бельгийского "Андерлехта".

В обновленный тренерский штаб вошел известный португальский тактик Жоао Сакраменто. Ранее Сакраменто накопил огромный опыт работы в европейских топ-клубах, включая "Пари Сен-Жермен", "Рому", "Тоттенхэм" и "Лилль", где он ассистировал ведущим мировым тренерам.

Президент FRMF Фаузи Лекья уже обозначил приоритеты для нового штаба: не просто сохранить статус сильнейшей команды Африки, но и закрепиться в элите мирового футбола. Дебют Уаби на капитанском мостике состоится 27 марта в товарищеском поединке против сборной Эквадора. Эта встреча станет важным этапом подготовки к чемпионату мира - 2026, где на групповом этапе Марокко предстоит сразиться с Бразилией, Шотландией и Гаити.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456384
Теги:
футбол, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  