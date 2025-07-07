Кыргызстанцы завоевали медали на турнире J30 в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область) завершился международный юниорский теннисный турнир J30 CHOLPON-ATA под эгидой ITF. Соревнования прошли на хардовых кортах отеля "AKUN" и собрали спортсменов из Кыргызстана, Индии, Казахстана, Узбекистана, США и России.

Сборная Кыргызстана показала высокие результаты. В мужском одиночном разряде Давид Могилевский завоевал серебряную медаль, уступив в финале представителю Казахстана Тимуру Сауленко со счётом 2:6, 3:6. В парном разряде Могилевский в дуэте с Никитой Клецовым взял реванш и стал победителем, обыграв казахстанскую пару Сауленко/Лукашев – 1:6, 6:3, 10:5.

В женской сетке кыргызстанская теннисистка Сафина Хабибрахманова дошла до финала и завоевала серебро, уступив Каролине Лигай (Казахстан) со счётом 3:6, 5:7. Зато в парном разряде Хабибрахманова в паре с Сезим Сагынбаевой одержали уверенную победу над дуэтом Лигай/Velmanikandan (Индия) – 6:1, 7:6.

Федерация тенниса Кыргызстана назвала итоги турнира впечатляющими, отметив высокий уровень подготовки местных игроков и их конкурентоспособность на международной арене.