Погода
$ 87.42 - 87.78
€ 102.32 - 103.12

В Кашка-Суу пройдут велофестиваль и чемпионат Кыргызстана по даунхиллу

167  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

12 и 13 июля на горнолыжной базе Кашка-Суу состоится двухдневный велосипедный фестиваль Kashka-Suu Downhill Weekend. Как сообщили организаторы, в рамках мероприятия 13 июля будет проведён открытый чемпионат Кыргызстана по скоростному спуску (даунхиллу).

Соревнования пройдут по трассе с красным уровнем сложности, включающей опасные элементы. Участникам предоставляется одна попытка для прохождения квалификации. В финал выходят по 10 лучших гонщиков в каждой категории - по итоговому времени финального заезда будут определены победители.

Фестиваль начнётся 12 июля с выдачи стартовых номеров и тренировочных заездов. Также в этот день запланирован массовый заезд по живописному трейлу вокруг ближайших хребтов. Вечером - общение и отдых участников.

Программа фестиваля:

12 июля, суббота

10:00 - выдача номеров

11:00 - тренировочные заезды

16:00 - завершение тренировок

16:15 - массовый заезд и вечерняя программа

13 июля, воскресенье

11:00 - разминочные заезды

12:00 - квалификация

14:00 - финальные заезды

17:00 - церемония награждения


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447815
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  