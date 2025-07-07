В Кашка-Суу пройдут велофестиваль и чемпионат Кыргызстана по даунхиллу

12 и 13 июля на горнолыжной базе Кашка-Суу состоится двухдневный велосипедный фестиваль Kashka-Suu Downhill Weekend. Как сообщили организаторы, в рамках мероприятия 13 июля будет проведён открытый чемпионат Кыргызстана по скоростному спуску (даунхиллу).
Соревнования пройдут по трассе с красным уровнем сложности, включающей опасные элементы. Участникам предоставляется одна попытка для прохождения квалификации. В финал выходят по 10 лучших гонщиков в каждой категории - по итоговому времени финального заезда будут определены победители.
Фестиваль начнётся 12 июля с выдачи стартовых номеров и тренировочных заездов. Также в этот день запланирован массовый заезд по живописному трейлу вокруг ближайших хребтов. Вечером - общение и отдых участников.
Программа фестиваля:
12 июля, суббота
10:00 - выдача номеров
11:00 - тренировочные заезды
16:00 - завершение тренировок
16:15 - массовый заезд и вечерняя программа
13 июля, воскресенье
11:00 - разминочные заезды
12:00 - квалификация
14:00 - финальные заезды
17:00 - церемония награждения