В Кашка-Суу пройдут велофестиваль и чемпионат Кыргызстана по даунхиллу

12 и 13 июля на горнолыжной базе Кашка-Суу состоится двухдневный велосипедный фестиваль Kashka-Suu Downhill Weekend. Как сообщили организаторы, в рамках мероприятия 13 июля будет проведён открытый чемпионат Кыргызстана по скоростному спуску (даунхиллу).

Соревнования пройдут по трассе с красным уровнем сложности, включающей опасные элементы. Участникам предоставляется одна попытка для прохождения квалификации. В финал выходят по 10 лучших гонщиков в каждой категории - по итоговому времени финального заезда будут определены победители.

Фестиваль начнётся 12 июля с выдачи стартовых номеров и тренировочных заездов. Также в этот день запланирован массовый заезд по живописному трейлу вокруг ближайших хребтов. Вечером - общение и отдых участников.

Программа фестиваля:

12 июля, суббота

10:00 - выдача номеров

11:00 - тренировочные заезды

16:00 - завершение тренировок

16:15 - массовый заезд и вечерняя программа

13 июля, воскресенье

11:00 - разминочные заезды

12:00 - квалификация

14:00 - финальные заезды

17:00 - церемония награждения