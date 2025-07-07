В Бишкеке пройдёт турнир по кунг-фу "Битва дракона"

С 19 по 20 июля в столице Кыргызстана состоится турнир по кунг-фу под названием "Битва дракона". Мероприятие примет спортивный комплекс "Газпром - детям".

Как сообщили организаторы, турнир соберёт участников разного уровня подготовки - от начинающих до опытных бойцов. Спортсмены будут бороться за медали в нескольких категориях, а зрителей ожидают яркие поединки и атмосфера традиционных боевых искусств.

"Битва дракона" призвана популяризировать кунг-фу среди молодёжи и развивать боевые искусства в Кыргызстане.