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В Бишкеке пройдёт турнир по кунг-фу "Битва дракона"

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- Самуэль Деди Ирие
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С 19 по 20 июля в столице Кыргызстана состоится турнир по кунг-фу под названием "Битва дракона". Мероприятие примет спортивный комплекс "Газпром - детям".

Как сообщили организаторы, турнир соберёт участников разного уровня подготовки - от начинающих до опытных бойцов. Спортсмены будут бороться за медали в нескольких категориях, а зрителей ожидают яркие поединки и атмосфера традиционных боевых искусств.

"Битва дракона" призвана популяризировать кунг-фу среди молодёжи и развивать боевые искусства в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/447816
Теги:
турнир, ушу, Кыргызстан
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