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Хасан Гасанов завоевал золото на юношеском чемпионате Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский борец Хасан Гасанов стал чемпионом Азии среди юношей по греко-римской борьбе. Турнир проходит в Бишкеке.

Гасанов выступал в весовой категории до 85 кг, где за медали боролись семь участников. На групповом этапе он одержал три уверенные победы над соперниками из Иордании, Индии и Таджикистана, после чего в полуфинале всухую обыграл представителя Узбекистана со счётом 9:0.

В финале кыргызстанец встретился с борцом из Казахстана и завершил поединок досрочно - победа со счётом 9:0 за 1 минуту и 2 секунды принесла Хасану Гасанову золотую медаль континентального первенства.


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URL: https://www.vb.kg/447817
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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