Хасан Гасанов завоевал золото на юношеском чемпионате Азии

Кыргызстанский борец Хасан Гасанов стал чемпионом Азии среди юношей по греко-римской борьбе. Турнир проходит в Бишкеке.

Гасанов выступал в весовой категории до 85 кг, где за медали боролись семь участников. На групповом этапе он одержал три уверенные победы над соперниками из Иордании, Индии и Таджикистана, после чего в полуфинале всухую обыграл представителя Узбекистана со счётом 9:0.

В финале кыргызстанец встретился с борцом из Казахстана и завершил поединок досрочно - победа со счётом 9:0 за 1 минуту и 2 секунды принесла Хасану Гасанову золотую медаль континентального первенства.