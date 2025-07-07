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Ырыскелди Дуйшеев победил на турнире в Южной Корее

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- Самуэль Деди Ирие
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Боец из Кыргызстана Ырыскелди Дуйшеев, выступающий под прозвищем "Мотор", одержал уверенную победу на турнире по смешанным единоборствам Road FC 73, который прошёл в Южной Корее.

В поединке в весовой категории до 63 кг Дуйшеев (рекорд 12–0) встретился с южнокорейским спортсменом Хюн Во Кимом (6–3). Бой продлился все раунды и завершился победой кыргызстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Ырыскелди Дуйшеев сохранил свою беспроигрышную серию и подтвердил статус одного из самых перспективных бойцов Кыргызстана на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447818
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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