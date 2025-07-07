Ырыскелди Дуйшеев победил на турнире в Южной Корее

Боец из Кыргызстана Ырыскелди Дуйшеев, выступающий под прозвищем "Мотор", одержал уверенную победу на турнире по смешанным единоборствам Road FC 73, который прошёл в Южной Корее.

В поединке в весовой категории до 63 кг Дуйшеев (рекорд 12–0) встретился с южнокорейским спортсменом Хюн Во Кимом (6–3). Бой продлился все раунды и завершился победой кыргызстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Ырыскелди Дуйшеев сохранил свою беспроигрышную серию и подтвердил статус одного из самых перспективных бойцов Кыргызстана на международной арене.