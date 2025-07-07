Мирлан Эшенов назначен главным тренером ФК "Барс" из Каракола

Футбольный клуб "Барс" из Каракола объявил о назначении Мирлана Эшенова на пост главного тренера. Официальное сообщение опубликовано на странице клуба в Instagram. Контракт с новым наставником рассчитан до конца 2025 года.

Эшенов сменил на тренерском посту российского специалиста Александра Крестинина, который был уволен после поражения команды в 1/8 финала Кубка Кыргызстана.

После 13 туров текущего чемпионата Премьер-лиги Кыргызстана "Барс" занимает второе место в турнирной таблице с 29 очками, одержав девять побед, сыграв две ничьи и потерпев два поражения.

За свою тренерскую карьеру Мирлан Эшенов добился значительных успехов: он становился серебряным призёром чемпионата Кыргызстана в 2014 году, выигрывал Кубок страны в 2015 и Суперкубок в 2016 годах. Кроме того, он работал с молодёжной и олимпийской сборными Кыргызстана, а осенью 2014 года временно исполнял обязанности главного тренера национальной команды.