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Мирлан Эшенов назначен главным тренером ФК "Барс" из Каракола

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Барс" из Каракола объявил о назначении Мирлана Эшенова на пост главного тренера. Официальное сообщение опубликовано на странице клуба в Instagram. Контракт с новым наставником рассчитан до конца 2025 года.

Эшенов сменил на тренерском посту российского специалиста Александра Крестинина, который был уволен после поражения команды в 1/8 финала Кубка Кыргызстана.

После 13 туров текущего чемпионата Премьер-лиги Кыргызстана "Барс" занимает второе место в турнирной таблице с 29 очками, одержав девять побед, сыграв две ничьи и потерпев два поражения.

За свою тренерскую карьеру Мирлан Эшенов добился значительных успехов: он становился серебряным призёром чемпионата Кыргызстана в 2014 году, выигрывал Кубок страны в 2015 и Суперкубок в 2016 годах. Кроме того, он работал с молодёжной и олимпийской сборными Кыргызстана, а осенью 2014 года временно исполнял обязанности главного тренера национальной команды.


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URL: https://www.vb.kg/447820
Теги:
футбол, Кыргызстан
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