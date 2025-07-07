Погода
$ 87.42 - 87.78
€ 102.32 - 103.12

В Бишкеке пройдет международный турнир по профессиональному боксу

173  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

20 июля в спортивном комплексе "Бишкек Арена" пройдет первый в Кыргызстане международный турнир по профессиональному боксу, организованный японским промоушеном SAIKOU LUSH. Мероприятие стартует в 12:00.

На пресс-конференции, прошедшей 4 июля в Бишкеке, организаторы представили спортсменов, которые будут защищать честь Кыргызстана. Среди них - серебряный призер Олимпиады в Париже Мунарбек Сейитбек уулу, а также Анваржон Ходжиев, Жениш Улпатов, Нуржигит Дюшебаев, Ихтияр Нишанов и Сыргак Абдыжапаров.

Председатель SAIKOU LUSH Аалам Дайшанбек рассказал, что организация входит в число ведущих в Японии и планирует ежегодно проводить подобные турниры в Кыргызстане. Цель промоушена - вывести кыргызстанский бокс на мировой уровень и создать платформу для профессионалов из разных стран.

Представитель промоушена Harada Moeko отметила высокий дух и потенциал кыргызстанских боксеров и выразила надежду на их успехи на мировой арене.

Мунарбек Сейитбек уулу впервые выйдет на профессиональный ринг в поединке с Коннрадом Серуенге из Уганды. Боксер подчеркнул важность не только физической, но и психологической готовности к бою.

Турнир проводится при поддержке Государственного агентства по делам физкультуры и спорта при Кабинете Министров КР. Вход на мероприятие свободный, по пригласительным.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447823
Теги:
бокс, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  