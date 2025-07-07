В Бишкеке пройдет международный турнир по профессиональному боксу

20 июля в спортивном комплексе "Бишкек Арена" пройдет первый в Кыргызстане международный турнир по профессиональному боксу, организованный японским промоушеном SAIKOU LUSH. Мероприятие стартует в 12:00.

На пресс-конференции, прошедшей 4 июля в Бишкеке, организаторы представили спортсменов, которые будут защищать честь Кыргызстана. Среди них - серебряный призер Олимпиады в Париже Мунарбек Сейитбек уулу, а также Анваржон Ходжиев, Жениш Улпатов, Нуржигит Дюшебаев, Ихтияр Нишанов и Сыргак Абдыжапаров.

Председатель SAIKOU LUSH Аалам Дайшанбек рассказал, что организация входит в число ведущих в Японии и планирует ежегодно проводить подобные турниры в Кыргызстане. Цель промоушена - вывести кыргызстанский бокс на мировой уровень и создать платформу для профессионалов из разных стран.

Представитель промоушена Harada Moeko отметила высокий дух и потенциал кыргызстанских боксеров и выразила надежду на их успехи на мировой арене.

Мунарбек Сейитбек уулу впервые выйдет на профессиональный ринг в поединке с Коннрадом Серуенге из Уганды. Боксер подчеркнул важность не только физической, но и психологической готовности к бою.

Турнир проводится при поддержке Государственного агентства по делам физкультуры и спорта при Кабинете Министров КР. Вход на мероприятие свободный, по пригласительным.