"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" объявили новых тренеров женских команд

В "Манчестер Сити" официально назначили Андрея Йеглерца главным тренером женской команды на четырёхлетний срок. Шведский специалист начнёт работу после завершения Женского чемпионата Европы, где сейчас тренирует сборную Дании. Йеглерц сменит Гарета Тейлора и намерен продолжить развитие клуба, который в прошлом сезоне занял четвёртое место в Женской суперлиге (WSL).

В то же время "Тоттенхэм Хотспур" подписал трёхлетний контракт с Мартином Хо, который ранее возглавлял женскую команду норвежского клуба "Бранн" и был ассистентом в женской команде "Манчестер Юнайтед". Хо сменит Роберта Вилахамна, который покинул клуб после неудачного сезона, завершившегося предпоследним местом в WSL.

Оба тренера обладают большим опытом и нацелены на повышение конкурентоспособности своих команд в Женской суперлиге.

Также сообщается, что клуб второго дивизиона WSL - Саутгемптон - близок к назначению Саймона Паркера, бывшего главного тренера Блэкберна, который зарекомендовал себя как успешный специалист, сумевший удержать команду от вылета несмотря на ограниченный бюджет.