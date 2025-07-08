Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в турецком "Истанбул Башакшехире"

Узбекистанский форвард итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов отправился в аренду в турецкий клуб "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter), передает Sports.kz со ссылкой на Championat.com.

Соглашение с турецким клубом предусматривает опцию выкупа прав на игрока. При выполнении определённых условий выкуп станет обязательным и составит в общей сложности 7 миллионов евро, включая бонусы.

В сезоне-2024/2025 в Серии А 30-летний Шомуродов провёл 27 матчей за "Рому", забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 8 игр, 2 гола и 1 ассист в Лиге Европы.