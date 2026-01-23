Погода
В столице задержана подозреваемая, обманувшая бишкекчанку на 523 тыс. сомов

207  0
В Бишкеκе сотрудники задержали женщину, подозреваемую в кибермошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

14 января 2026 года в милицию обратилась бишкекчанка М.Н. Она сообщила, что неизвестные лица через страницу bella_gadane.kg в Instagram, войдя к ней в доверие и обещая "открыть путь", получили от неё 523 тысячи 366 сомов переводом через мобильное приложение, после чего заблокировали её и перестали выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали гражданку Б.Е., 1993 года рождения. Она была водворена в ИВС. По данному факту Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 209 УК Кыргызской Республики.

При задержании у неё изъяли вещественные доказательства: мобильные телефоны, банковские карты, рекламный лист, лист с одинаковыми визитками с номером +996 500 38-06-75, книгу Коран, книгу Кабыл болгон дуалар, старую книгу с символом, похожим на кельтский узел Троицы, колоду карт Таро, а также купюры, внешне схожие со 100-долларовыми банкнотами. Все предметы приобщены к материалам дела.

УВД обращается к гражданам, которые могли пострадать от действий злоумышленников, и просит сообщить любую информацию по телефонам: 0(700) 21-00-24, 0(551) 90-00-59 или 102.


