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"СДЮШОР СИ - Азиягол" дебютирует в Лиге чемпионов АФК

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион Кыргызстана по футболу среди женщин - команда "СДЮШОР СИ - Азиягол" - дебютирует в женской Лиге чемпионов АФК сезона 2025/26. По итогам жеребьёвки коллектив попал в группу "C", где его соперниками станут клубы "Келана Юнайтед" (Малайзия), "Этихад Клаб" (Иордания) и "Лион Сити Сейлорс" (Сингапур).

В турнире участвуют 26 команд. Семь из них стартуют с группового этапа, а остальные 19, в том числе "СДЮШОР СИ - Азиягол", начнут борьбу с предварительной стадии. Все команды распределены на пять групп, победители которых выйдут в следующий раунд.

Матчи группы "C" пройдут в Малайзии с 25 по 31 августа. Это первый в истории случай, когда кыргызская женская команда принимает участие в клубной Лиге чемпионов АФК.


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URL: https://www.vb.kg/447833
Теги:
футбол, Кыргызстан
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