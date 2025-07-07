Определены соперники сборной Кыргызстана в CAFA Nations Cup-2025

В Бишкеке прошла жеребьёвка международного турнира CAFA Nations Cup-2025. По её результатам сборная Кыргызстана вошла в группу "А" вместе с командами Узбекистана, Туркменистана и Омана.

В соревновании примут участие восемь национальных сборных: Иран, Кыргызстан, Малайзия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Оман и Узбекистан.

Турнир состоится с 29 августа по 8 сентября в двух городах - Душанбе (Таджикистан) и Ташкент (Узбекистан).

CAFA Nations Cup - престижный турнир среди сборных Центральной Азии, который собирает сильнейшие команды региона и приглашённых участников. Для Кыргызстана это важное испытание и возможность показать свой уровень на международной арене.