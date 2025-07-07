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Определены соперники сборной Кыргызстана в CAFA Nations Cup-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке прошла жеребьёвка международного турнира CAFA Nations Cup-2025. По её результатам сборная Кыргызстана вошла в группу "А" вместе с командами Узбекистана, Туркменистана и Омана.

В соревновании примут участие восемь национальных сборных: Иран, Кыргызстан, Малайзия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Оман и Узбекистан.

Турнир состоится с 29 августа по 8 сентября в двух городах - Душанбе (Таджикистан) и Ташкент (Узбекистан).

CAFA Nations Cup - престижный турнир среди сборных Центральной Азии, который собирает сильнейшие команды региона и приглашённых участников. Для Кыргызстана это важное испытание и возможность показать свой уровень на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447834
Теги:
футбол, Бишкек
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