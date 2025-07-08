Птицефабрика "Сары-Жон" будет производить до 13 миллионов цыплят в год

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заложил капсулу в строительство племенного птицеводческого завода "Сары Жон" в селе Сары-Жон Ысык-Атинского района.

Целью данного проекта является удовлетворение потребностей фермеров в инкубационных яйцах и решение проблемы импортозамещения.

Бакыт Торобаев:

"Это важный шаг для укрепления продовольственной безопасности страны и снижения себестоимости производства куриных яиц. Реализация проекта принесёт пользу как фермерам, так и птицефабрикам и покупателям яиц", - заявил он.

Племенной завод "Сары Жон" будет оснащён современным европейским оборудованием, отвечающим международным стандартам в области автоматизации производственных процессов и биобезопасности.

С вводом предприятия в эксплуатацию будет создано 40 рабочих мест. Будут построены три родительских птичника, рассчитанных на общее количество 75 тыс. голов. Будет построен инкубатор мощностью до 13 млн голов цыплят в год, будет производиться до 6,5 млн суточных цыплят.

Будут применяться самые современные схемы вакцинации цыплят с учётом требований ветеринарной биобезопасности. Кроме того, планируется строительство ветеринарной лаборатории для диагностики болезней птицы и мониторинга ветеринарного состояния на птицефабриках. Об этом сообщил генеральный директор ОсОО "ТриТ" Талгат Туратбекович Укубаев.

Следует отметить, что проект реализуется при финансовой поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Ысык-Атинской районной государственной администрации и Российско-Кыргызского фонда развития.