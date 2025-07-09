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В КР открыта линия по производству премиксов и цеха экструзии сои

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в торжественном открытии линии по производству премиксов и цеха экструзии сои агропромышленного комплекса "ЭлДан Аталык" в селе Новопокровка Ысык-Атинского района.

На мероприятии Бакыт Торобаев отметил высокобелковый соевый жмых (до 44% белка и до 6% жира) позволит перерабатывать до 10 тысяч тонн сои в год, закупаемой у местных фермеров, а общая стоимость проекта превышает 400 миллионов сомов.

Бакыт Торобаев:

"Основная цель этих проектов - обеспечение локального производства ингредиентов, необходимых для изготовления витаминно-минеральных добавок и концентрированных кормов. Это новость - в Кыргызстане впервые строится такой завод."

Линия по производству премиксов предоставляет следующие возможности:

• Производство до 500 тонн премиксов в месяц;

• Автоматизированное дозирование до 22 компонентов;

• Разработка индивидуальных рецептур по запросу клиентов, минимальная партия - 500 кг премикса.


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URL: https://www.vb.kg/447838
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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