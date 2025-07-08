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Артур Калиев из Узбекистана стал игроком клуба НХЛ "Оттава Сенаторз"

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- Самуэль Деди Ирие
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24-летний уроженец Узбекистана Артур Калиев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - канадским "Оттава Сенаторз". Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Соглашение с нападающим рассчитано на один год и является двусторонним - хоккеист сможет выступать как за основную команду, так и за фарм-клуб.

В прошлом сезоне Калиев провел 14 матчей за "Нью-Йорк Рейнджерс" в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 результативных очка (3 шайбы и 1 передача).

Артур Калиев родился в Ташкенте, но в двухлетнем возрасте переехал с семьей в США, где начал карьеру в хоккее.


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URL: https://www.vb.kg/447843
Теги:
Узбекистан, хоккей
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