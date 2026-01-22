Погода
В Чон-Кеминском парке егеря фиксируют выход косуль к подкормке

235  0
- Назгуль Абдыразакова
В Чон-Кеминском государственном природном парке продолжают зимнюю поддержку диких животных: егерская служба проводит подкормку и мониторинг состояния популяций. В ходе последних мероприятий зафиксирован выход косуль к подкормочным площадкам.

По данным Минприроды, егеря заложили сено на специальных точках "аштоо" на маршруте Жаныбек. Во время мониторинга подтверждено, что косули выходят к месту подкормки, а также обнаружены следы дикого кабана.

Учёт состояния диких животных ведётся с использованием смарт-системы мониторинга. Такая подкормка помогает сохранить численность и снизить зимнюю смертность животных.


https://www.vb.kg/447844
Теги:
Кеминский район, Кыргызстан, животные, Минприродресурсов
