Шамурзаев включён в заявку "Немана" на Лигу конференций УЕФА

Игрок Сборной Кыргызстана по футболу Амантур Шамурзаев попал в официальную заявку белорусского клуба "Неман" на матчи квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщает Prosports.kz.

В 1/8 финала квалификации "Неман" встретится с армянским клубом "Урарту". Первая игра состоится 10 июля в Армении.

Также участие в данной стадии турнира примет белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ", за который выступает кыргызстанский полузащитник Алимардон Шукуров. Его команда сыграет против "Работничков" из Северной Македонии. Однако сам Шукуров не примет участия в матче, так как продолжает восстановление после травмы.