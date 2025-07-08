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Шамурзаев включён в заявку "Немана" на Лигу конференций УЕФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Игрок Сборной Кыргызстана по футболу Амантур Шамурзаев попал в официальную заявку белорусского клуба "Неман" на матчи квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщает Prosports.kz.

В 1/8 финала квалификации "Неман" встретится с армянским клубом "Урарту". Первая игра состоится 10 июля в Армении.

Также участие в данной стадии турнира примет белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ", за который выступает кыргызстанский полузащитник Алимардон Шукуров. Его команда сыграет против "Работничков" из Северной Македонии. Однако сам Шукуров не примет участия в матче, так как продолжает восстановление после травмы.


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URL: https://www.vb.kg/447845
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
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