Частные клиники КР подключаются к цифровому модулю больничных лист

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке ПРООН начинает тестирование нового механизма подключения частных медицинских организаций к модулю цифровых больничных листов. Теперь частные клиники могут оформлять больничные листы через единую государственную медицинскую информационную систему в цифровом формате - прозрачно, быстро и удобно для пациентов. Это очередной шаг, направленный на повышения удобства и доступности здравоохранения для граждан нашей страны, через расширение сотрудничества с частными медицинскими организациями.

Эта инициатива реализуется в рамках Совместной программы по цифровому здравоохранению. Программа направлена на создание единой цифровой экосистемы здравоохранения, обеспечивающей доступ к качественным услугам для женщин, детей и уязвимых групп, особенно в сельской местности и отдалённых районах.

Для реализации данной инициативы Министерством здравоохранения утверждена процедура подключения к модулю через договор публичной оферты. В рамках этого приказа Министерства здравоохранения:

• разработана и опубликована типовая форма заявки на подключение;

• определён порядок подачи документов и выдачи учётных данных;

• внедрена двухэтапная модель подключения - от полуавтоматического к полностью цифровому формату.

Как подключиться:

На первом этапе (действующий) в полуавтоматическом режиме необходимо:

• онлайн-регистрацию на сайте mis.med.kg и выбрать "Стать пользователем".

• авторизацию через Единую систему идентификации (ЕСИ);

• согласие с офертой и подачу заявки с электронными копиями документов;

• получение логина и пароля после верификации данных.

Следующий этап - полная автоматизация:

• подача заявок с использованием электронной подписи;

• автоматическая проверка данных и предоставление доступа без участия специалистов.

Это решение - шаг вперёд к цифровому и доступному здравоохранению. В рамках модернизации электронной платформы здравоохранения формируется единая медицинская карта пациента, позволяющая лечащим врачам опираться на всестороннюю информацию о состоянии здоровья пациентов, а пациентам - получать проактивные медицинские услуги, в том числе, посредством мобильного приложения "Тундук".

"Мы создаём цифровую среду, где каждый гражданин, независимо от того, в какой клинике он обслуживается, получает удобный и оперативный доступ к медицинским услугам", - отметили в Министерстве здравоохранения. "Партнёрство с частным сектором - это ключ к устойчивому развитию национальной системы здравоохранения".

Министерство здравоохранения КР призывает частные медицинские организации активно использовать новые цифровые возможности, обеспечивая удобство для пациентов и упрощение документооборота в рамках государственной системы здравоохранения.

Все совместные программы Объединённого фонда ООН по ЦУР реализуются под руководством Постоянных координаторов ООН и при участии ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНФПА. Мы искренне благодарим Европейский союз и правительства Бельгии, Дании, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Саудовской Аравии, Испании, Швеции, Швейцарии и наших партнёров из частного сектора за вклад в трансформационные изменения в достижении ЦУР к 2030 году.