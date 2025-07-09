Фотоблогер из РФ поделился впечатлениями от ущелья "Каркыра"

Ущелье Каркыра в Тюпском районе Иссык-Кульской области произвело сильное впечатление на участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии". Один из них, а именно известный фотоблогер Эдуард Клишин посвятил живописному уголку Кыргызстана эмоциональный пост в соцсетях.

- Кыргызстан - зеленое сердце Евразии! Нас поразила природа ущелья Каркыра: зелёная трава, синее небо, свежайший воздух, а ещё - тишина, спокойствие и невероятная доброжелательность местных жителей, - написал он.

По словам блогера, экспедиция уже успела побывать в нескольких странах, но в Кыргызстане её участники ощутили особую атмосферу.

- Это идеальное место, чтобы перезагрузиться. В туристическом комплексе "Каркыра" мы увидели первые пейзажи, влюбились в горные просторы, отведали вкуснейший плов, местную выпечку, сочные фрукты. Нас угощали ароматным чаем, катали на лошадях, а затем мы прокатились по горам на джипах! - добавил он.

Особо он отметил гостеприимство кыргызстанцев - теплое, искреннее, настоящее. А туристический комплекс "Каркыра", по его мнению, в ближайшие годы может превратиться в один из самых популярных круглогодичных курортов региона.

- Здесь уже сейчас строятся комфортные шале, разрабатываются лыжные трассы и маршруты для треккинга, внедряются сезонные активности. Всё говорит о том, что "Каркыра" станет международным туристическим магнитом, - считает Клишин.

В финале своего поста он подвел краткий, но емкий итог:

- Кыргызстан покорил моё сердце. Это жемчужина Центральной Азии - с первозданной природой, богатой культурой и по-настоящему тёплыми людьми.