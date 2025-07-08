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"Флуминенсе" сыграет с "Челси" в полуфинале Клубного чемпионата мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильский "Флуминенсе" продолжает свою сенсационную историю на Клубном чемпионате мира-2025 и в полуфинале турнира встретится с лондонским "Челси". Матч пройдет 9 июля в США.

Команда из Рио-де-Жанейро, еще полгода назад находившаяся в зоне вылета национального чемпионата, стала единственным неевропейским клубом, пробившимся в полуфинал нового формата турнира.

Ключевую роль в успехе "Флуминенсе" сыграл 40-летний защитник Тиаго Силва, который ранее выступал за "Челси" и выигрывал с ним Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Теперь он готов помочь своему родному клубу выйти в финал.

"Бог благословил нас и дал шанс преодолеть трудные времена", - отметил Силва.

Главный тренер команды Ренато Порталуппи подчеркнул, что несмотря на скептицизм со стороны многих, его команда заслуженно вошла в четверку лучших клубов мира.

Победитель встречи "Флуминенсе" - "Челси" в финале сыграет с сильнейшим из пары "Реал Мадрид" - "ПСЖ".


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URL: https://www.vb.kg/447864
Теги:
футбол
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