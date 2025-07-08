Семинар ФИФА для арбитров завершился в Бишкеке

В офисе Кыргызского футбольного союза (КФС) завершился пятидневный международный семинар для арбитров категории МА FIFA. В обучении приняли участие 35 судей и 25 инспекторов из разных регионов Кыргызстана.

Семинар провели опытные инструкторы ФИФА из Сингапура, Узбекистана и Малайзии. Основной целью мероприятия стало повышение профессионального уровня судейского корпуса, а также ознакомление с последними изменениями в футбольных правилах, утверждёнными ФИФА.

Особое внимание на курсе уделялось практическим тренировкам, видеоанализу игровых эпизодов и моделированию матчевых ситуаций. По завершении семинара всем участникам были вручены официальные сертификаты ФИФА.