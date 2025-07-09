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Мусиала выбыл из "Баварии" на 4-5 месяцев после травмы

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- Самуэль Деди Ирие
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ФК "Бавария" сообщил, что их ключевой полузащитник Джамал Мусиала надолго выбывает из-за перелома малоберцовой кости и вывиха голеностопа, полученных в четвертьфинале Клубного чемпионата мира против команды "Пари Сен-Жермен". 22-летний игрок получил травму в столкновении с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой в Атланте, где Бавария проиграла со счетом 0:2.

Тренер Винсент Компани назвал инцидент несчастным случаем, а вратарь Баварии Мануэль Нойер раскритиковал Доннарумму за неосторожность. Мусиала планируется оперировать, и он пропустит от четырех до пяти месяцев, возможно вернется к концу 2025 года.

Спортивный директор Баварии Макс Эберл выразил сочувствие и пообещал полную поддержку игроку в период восстановления.


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URL: https://www.vb.kg/447866
Теги:
футбол
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