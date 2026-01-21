В Оше опечатаны более 30 ломбардов после проверок ГКНБ

ГКНБ начал проверки ломбардов в Оше и области по поручению заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По информации ведомства, совместно с Южным территориальным управлением Службы финансового надзора и Государственной налоговой службой начаты проверки деятельности ломбардов, работающих в городе Ош и Ошской области.

По итогам первых мероприятий выявлены факты завышения процентных ставок сверх норм, установленных законодательством. Уполномоченные органы уже наложили административные взыскания.

Кроме того, более 30 ломбардов были опечатаны, назначены дальнейшие проверки. Их результаты станут основанием для правовой оценки работы этих организаций.

ГКНБ также проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, занимающихся ростовщической деятельностью. По данным ведомства, такие лица выдают деньги населению на заведомо невыполнимых условиях, присваивают залоговое имущество и получают доходы в особо крупном размере.