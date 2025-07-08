В Кыргызстане можно получить малопродуктивные пастбища в аренду на 20 лет

В Кыргызстане граждане и юридические лица могут оформить в долгосрочную аренду малопродуктивные пастбища для освоения и ведения сельскохозяйственного производства. Такая возможность предусмотрена постановлением Правительства Кыргызской Республики №243 от 22 июня 2007 года.

Для получения участка необходимо подать заявление в местную государственную администрацию по месту нахождения земель. В документе нужно указать категорию участка, его площадь и обоснование предполагаемого использования.

После подачи заявление направляется в районную комиссию, которая рассматривает вопрос о переводе (трансформации) земли в категорию сельхозугодий. В случае положительного решения участок включается в Государственный фонд сельскохозяйственных угодий и передаётся в аренду на срок до 20 лет. Размер арендной платы при этом устанавливается в пределах земельного налога.

Обязательным условием предоставления таких пастбищ является проведение работ по повышению их продуктивности. Власти считают, что этот механизм поможет вовлечь в оборот неиспользуемые земли и станет стимулом для развития агропромышленного комплекса Кыргызстана.