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В Бишкеке прошло совещание с комиссарами Премьер-Лиги и Национальной лиги

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялось рабочее совещание с комиссарами Премьер-Лиги и Национальной лиги. Во время встречи Кыргызская профессиональная футбольная лига представила концепцию развития профессионального футбола, а также внесённые изменения и дополнения в регламенты соревнований. Особое внимание было уделено анализу работы комиссаров по итогам первого круга сезона.

Кроме того, участники обсудили ключевые вопросы, направленные на повышение качества организации матчей. С докладами выступили сотрудники Кыргызского футбольного союза и КПФЛ.


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URL: https://www.vb.kg/447870
Теги:
футбол, Кыргызстан
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