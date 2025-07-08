В Бишкеке прошло совещание с комиссарами Премьер-Лиги и Национальной лиги

В Бишкеке состоялось рабочее совещание с комиссарами Премьер-Лиги и Национальной лиги. Во время встречи Кыргызская профессиональная футбольная лига представила концепцию развития профессионального футбола, а также внесённые изменения и дополнения в регламенты соревнований. Особое внимание было уделено анализу работы комиссаров по итогам первого круга сезона.

Кроме того, участники обсудили ключевые вопросы, направленные на повышение качества организации матчей. С докладами выступили сотрудники Кыргызского футбольного союза и КПФЛ.