Франция и Германия представили Бишкеку свой путь от конфликта к союзу

21 и 22 января 2026 года в Бишкеке посольства Франции и Германии отмечают 63-ю годовщину Елисейского договора и 7-ю годовщину Ахенского договора. Эти два документа стали исторической основой примирения и долгосрочного партнерства между странами, которые некогда были противниками, а сегодня считаются одним из самых прочных союзов в Европе.

В честь этой даты в Национальном историческом музее прошла панельная дискуссия, посвященная развитию франко-германского сотрудничества и его влиянию на международные отношения. В обсуждении приняли участие директор департамента по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии МИД Германии д-р Никлас Вагнер, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров, посол Франции Николя Фай, посол Германии Моника Ленхард и посол Европейского союза Реми Дюфло.

Участники дискуссии говорили о том, какие уроки можно извлечь из исторического примирения Германии и Франции и какой вклад это партнерство внесло в построение мира и устойчивости в Европе. Особое внимание было уделено тому, как опыт двух стран может быть полезен Центральной Азии, где государства стремятся укреплять региональное сотрудничество, развивать совместные экономические проекты и обеспечивать свободное передвижение людей.

Посол Германии Моника Ленхард в беседе с корреспондентом издания VB.KG подчеркнула, что Елисейский договор остается фундаментом близких отношений между двумя странами. Она отметила, что удивительным остается сам факт примирения после длительного периода жесткого противостояния. По ее словам, именно это примирение позволило создать уникальную модель сотрудничества, ставшую одной из ключевых опор Европейского союза.

Ленхард также рассказала о значении для Кыргызстана нового Германо-французского культурного института в Бишкеке. Решение о его создании было закреплено в Ахенском договоре 2019 года. Таких институтов в мире всего четыре, и Бишкек включён в их перечень. Институт уже начал работу: проводятся культурные мероприятия, показаны первые совместные проекты. Полноценное официальное открытие ожидается в течение года.

Со своей стороны посол Франции в Кыргызстане Николя Фай отметил, что Елисейский договор стал точкой отсчета для политического, экономического и культурного сближения Франции и Германии. Среди значимых достижений он назвал создание Франко-германского молодежного офиса, который дал возможность десяти миллионам молодых людей участвовать в обменных программах, а также запуск телеканала Arte и развитие совместных культурных инициатив, включая Французский культурный центр в Бишкеке.

По словам посла, сотрудничество двух стран может стать вдохновляющим примером для государств Центральной Азии, которые стремятся укреплять региональные связи и развивать креативные индустрии. Франко-германские программы в Кыргызстане, ориентированные прежде всего на молодежь, должны стать своеобразным окном в Европу к ее языкам, культуре и современным подходам к развитию творческих профессий.

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров также подчеркнул важность того, что последовательные действия Германии и Франции формируют устойчивую и сбалансированную политику Европейского союза в отношении Центральной Азии. Он подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в продолжении диалога и расширении партнерства с ЕС, особенно в контексте регионального сотрудничества.

В своем выступлении Абакиров напомнил, что в марте 2025 года Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали историческое трехстороннее соглашение по пограничным вопросам. Этот документ стал важным шагом к укреплению доверия, формированию правовой базы для окончательного урегулирования территориальных споров и реализации новых совместных проектов.

Участники конференции сошлись во мнении, что опыт франко-германского примирения демонстрирует: даже самые сложные конфликты могут быть преодолены, если есть политическая воля, взаимное уважение и стремление к общему будущему. В условиях давления на современный международный порядок диалог такого формата становится особенно важным.

В завершение представители дипломатических миссий выразили уверенность, что встречи подобного уровня будут способствовать укреплению отношений между Европейским союзом и странами Центральной Азии, а также развитию сотрудничества в области культуры, образования и молодежных инициатив.