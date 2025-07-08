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Женская сборная Кыргызстана завершила квалификацию Кубка Азии-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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После заключительного матча отборочного этапа Кубка Азии-2026 главный тренер женской сборной Кыргызстана по футболу Нематжан Закиров и игрок команды Нагима Туралиева дали комментарии на пресс-конференции.

Нематжан Закиров отметил, что несмотря на потерянные шансы на выход из группы, команда выходила на поле с намерением победить.

- Мы хорошо начали игру, создали несколько опасных моментов, но, к сожалению, соперник смог воспользоваться нашими ошибками. Пакистан выглядел свежее физически и проявил больше воли к победе. В атаке у нас были моменты, но не хватило точных решений, - сказал тренер.

Он также подчеркнул, что команде не хватило хладнокровия на завершающей стадии и эффективности в реализации моментов.

Нагима Туралиева добавила:

- Мы боролись до последних минут, отдали все силы. Во втором тайме забили гол, но этого оказалось недостаточно для победы. Несмотря на поражение, мы верим в себя и надеемся на лучшие результаты в следующих матчах.

Таким образом, сборная Кыргызстана завершила выступление в квалификации Кубка Азии-2026.


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URL: https://www.vb.kg/447872
Теги:
футбол, Кыргызстан
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