Сборная Кыргызстана по ушу саньда завоевала призовые места на Кубке Азии

Члены национальной сборной Кыргызской Республики завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали на Кубке Азии, проходившем в городе Цзилинь Китайской Народной Республики с 2 по 7 июля.

Сборная команда выступала под руководством главного тренера Тагайбека Омуржанова.

Обладатели золотых медалей:

Каримжон Балтабаев - весовая категория свыше 90 кг

Темирлан Аманкулов - весовая категория до 85 кг

Обладатели бронзовых медалей:

Кадырбек Эрмамат уулу - 65 кг

Жумадыл Камбар уулу - 80 кг

Этот результат ещё раз подтвердил высокий уровень подготовки кыргызстанских спортсменов и профессионализм тренерского штаба.