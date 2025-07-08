Сборная Кыргызстана по ушу саньда завоевала призовые места на Кубке Азии

Члены национальной сборной Кыргызской Республики завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали на Кубке Азии, проходившем в городе Цзилинь Китайской Народной Республики с 2 по 7 июля.
Сборная команда выступала под руководством главного тренера Тагайбека Омуржанова.
Обладатели золотых медалей:
Каримжон Балтабаев - весовая категория свыше 90 кг
Темирлан Аманкулов - весовая категория до 85 кг
Обладатели бронзовых медалей:
Кадырбек Эрмамат уулу - 65 кг
Жумадыл Камбар уулу - 80 кг
Этот результат ещё раз подтвердил высокий уровень подготовки кыргызстанских спортсменов и профессионализм тренерского штаба.