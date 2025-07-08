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Сборная Кыргызстана по ушу саньда завоевала призовые места на Кубке Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Члены национальной сборной Кыргызской Республики завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали на Кубке Азии, проходившем в городе Цзилинь Китайской Народной Республики с 2 по 7 июля.

Сборная команда выступала под руководством главного тренера Тагайбека Омуржанова.

Обладатели золотых медалей:

Каримжон Балтабаев - весовая категория свыше 90 кг

Темирлан Аманкулов - весовая категория до 85 кг

Обладатели бронзовых медалей:

Кадырбек Эрмамат уулу - 65 кг

Жумадыл Камбар уулу - 80 кг

Этот результат ещё раз подтвердил высокий уровень подготовки кыргызстанских спортсменов и профессионализм тренерского штаба.


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URL: https://www.vb.kg/447873
Теги:
ушу, Кыргызстан
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