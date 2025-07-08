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Месси может перейти в "Аль-Ахли" после окончания контракта с "Интер Майами"

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- Самуэль Деди Ирие
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Лионель Месси может перейти в саудовский клуб "Аль-Ахли" в конце 2025 года. Контракт легендарного футболиста с "Интер Майами" истекает в декабре, и пока переговоров о продлении не ведется. Саудовская команда уже несколько недель пытается убедить Месси присоединиться к ним.

В то же время совладелец "Интер Майами" Хорхе Мас выразил надежду сохранить футболиста в клубе как минимум до следующего сезона. Он отметил, что команда создала все условия, чтобы Месси чувствовал себя комфортно и продолжал побеждать.

Если переход состоится, Месси может вновь встретиться на поле с Криштиану Роналду, который сейчас играет за другой саудовский клуб - "Аль-Насср". Роналду недавно продлил контракт до 2027 года.


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URL: https://www.vb.kg/447874
Теги:
футбол
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