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Состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова с Эмомали Рахмоном

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На площади "Дворца нации" в Душанбе сегодня, 8 июля, состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

На площади вывешены государственные флаги Кыргызстана и Таджикистана, выстроен Почетный караул, расстелены ковровые дорожки.

После взаимных приветствий главы государств приняли рапорт командира роты Почетного караула. Далее военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. В знак особо торжественной формы приветствия и почестей, по случаю государственного визита президента Садыра Жапарова во время исполнения гимнов произведен 21 артиллерийский залп.

Далее лидеры обошли строй почётного караула, после чего главам государств представили делегации сторон.

По завершении официальной церемонии, лидеры прошли в фойе "Дворца нации" для церемонии фотографирования, после чего они перешли в зал для переговоров в узком формате.


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URL: https://www.vb.kg/447877
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Кыргызстан
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