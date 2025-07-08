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Садыр Жапаров встретился с Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июля, в рамках государственного визита в Таджикистан провел переговоры с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, в том числе развитие социальной инфраструктуры в отдельных районах и укрепление сотрудничества на многосторонних площадках. Отдельное внимание уделено вопросам, представляющим интерес для жителей приграничных территорий.

Президент Эмомали Рахмон тепло поприветствовал Президента Садыра Жапарова и выразил удовлетворение состоявшейся встречей. Он отметил, что кыргызско-таджикские отношения находятся на подъеме, подчеркнув успешное завершение процесса делимитации государственной границы и активное продвижение работ по ее демаркации.

Лидер Таджикистана также констатировал динамичное развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Он указал на важность тесного взаимодействия в сфере безопасности и выразил готовность обсудить с кыргызским коллегой текущее состояние и перспективы двустороннего партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров выразил благодарность за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом и за теплый, радушный прием со стороны братского таджикского народа.

Он особо отметил, что завершение процесса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы стало важным шагом, укрепляющим безопасность и стабильность не только в двух странах, но и в регионе в целом.

Глава государства выразил уверенность, что процесс демаркации оставшихся участков будет завершен в ближайшее время в соответствии с согласованным графиком.

Садыр Жапаров подчеркнул, что рассчитывает на содержательные и конструктивные переговоры, в ходе которых стороны обсудят все актуальные вопросы и определят приоритетные направления кыргызско-таджикского сотрудничества.

После встречи в формате тет-а-тет Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон продолжат переговоры в расширенном формате.


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URL: https://www.vb.kg/447879
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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