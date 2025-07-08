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На ипподроме Чолпон-Ата проходит масштабная сельхозярмарка

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- Светлана Лаптева
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С 5 июля по 25 августа 2025 года на ипподроме города Чолпон-Ата проходит масштабная Сельскохозяйственная ярмарка "Иссык-Куль 2025" организованная Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Министерство приглашает гостей, отдыхающих и всех желающих посетить ярмарку, которая будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00.

На ярмарке представлена продукция фермеров и ремесленников со всей страны:

- Фермерские продукты – свежие овощи, фрукты, молочная продукция, мясо, мёд от местных производителей;

- Домашняя выпечка и сладости – ароматы традиционной кухни и изделия ручного приготовления;

- Этно- одежда от ремесленников;

- Цветы и декоративные растения – саженцы, букеты и советы по уходу.

- Мастер‑классы и дегустации – варенья, масла, травяные сборы и рецепты на их основе.

Основная цель мероприятия - поддержка отечественных производителей и развитие местного сельского хозяйства. Гости ярмарки смогут приобрести экологически чистую продукцию напрямую от фермеров и насладиться атмосферой семейного отдыха на берегу озера Иссык-Куль.

Ипподром Чолпон-Аты занимает 25 гектаров и способен вместить до 10 000 человек. Он оборудован современной инфраструктурой и удобствами для проведения масштабных мероприятий.

Собранные средства от ярмарки будут направлены на развитие ипподрома и поддержку племенного коневодства в Кыргызстане.

Вход свободный. Предусмотрены удобная парковка, зоны отдыха и вся необходимая инфраструктура.

По вопросам участия и дополнительной информации:

+996 555 346060


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URL: https://www.vb.kg/447881
Теги:
Чолпон-Ата, ярмарка
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