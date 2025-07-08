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Потомки Семенова Тянь-Шанского встретились с мэром Балыкчы

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- Светлана Лаптева
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В Балыкчы прибыла делегация потомков знаменитого путешественника Петра Семенова Тянь-Шанского. Они принимают участие во втором полевом сезоне Комплексной научно-исследовательской экспедиции Российского географического общества (РГО), посвященной 200-летию со дня рождения исследователя, открывшего Тянь-Шань для мировой науки.

В рамках визита состоялась встреча с мэром города Балыкчы Султаном Кермалиевым. Градоначальник рассказал о перспективах развития муниципалитета и планах превращения его в крупный транспортно-логистический узел:

- Мы рады приветствовать вас и участников экспедиции РГО на нашей земле. Петр Семенов Тянь-Шанский - выдающийся ученый, и наш народ чтит его вклад. Возможно, вы удивились, не увидев памятника исследователю на въезде в город. Он был установлен здесь еще в 1982 году от благодарного кыргызского народа. Спешу заверить: памятник не снесли, он временно демонтирован на реставрацию. Мы планируем установить его в новом современном парке при въезде в Балыкчы. В этом пространстве будут представлены все семь регионов Кыргызстана, и, конечно, монумент займет в нем достойное место, - сообщил мэр.

По его словам, в будущем здесь может появиться и современный музей, чтобы гости Иссык-Куля с первых минут могли узнавать об истории края, его ученых и героях.

Потомки исследователя - праправнучки Петра Семенова Тянь-Шанского Мария Хворова, участница экспедиции РГО, и Ольга Семенова-Тян-Шанская, сотрудница дирекции Эрмитажа - поделились историей семьи и рассказали о научной работе своего выдающегося предка в предгорьях Тянь-Шаня.

Во время встречи также обсуждались возможные совместные проекты с участием потомков исследователя и Российского географического общества.

Для справки: Петр Петрович Семенов проводил экспедиции на территории Тянь-Шаня в 1856–1857 годах. Его заслуги были высоко оценены: в 1906 году он официально получил почетное прибавление к фамилии - Тянь-Шанский.


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URL: https://www.vb.kg/447883
Теги:
Балыкчы, наука, памятник, мэр
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