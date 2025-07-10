Чолпон-Ата признана туристической и культурной столицей ШОС

Город Чолпон-Ата официально получил статус туристической и культурной столицы Шанхайской организации сотрудничества на 2025–2026 годы. Такое решение принято 7 июля на 22-м Совещании министров культуры государств-членов ШОС, которое прошло в китайском городе Циндао, провинция Шаньдун.

Кыргызскую делегацию на мероприятии возглавил первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков.

В рамках заседания стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также обменялись мнениями по реализации соглашения о культурном взаимодействии, достигнутого на предыдущих встречах министров.

Участники выразили готовность продолжать двусторонние и многосторонние инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания, уважение культурного разнообразия и развитие гуманитарных связей между странами ШОС.

По итогам совещания был подписан итоговый протокол, в котором закреплено решение о присвоении Чолпон-Ате почётного статуса.