Подозреваемый в махинации с перегоном лошадей задержан в Чуйской области

В Чуйской области задержан мужчина, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона. Его личность установили после того, как 21 ноября 2025 года в милицию обратился гражданин 1971 года рождения.

Он сообщил, что 30 сентября возле авторынка РИОМ в селе Военно-Антоновка неизвестный, представившийся именем М, предложил перегнать 65 голов лошадей стоимостью 7 миллионов 20 тысяч сомов из Казахстана через КПП "Ак-Жол". Под этим предлогом мужчина получил 2 миллиона тенге и скот, после чего исчез.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого гражданина К.М., 1984 года рождения, которого водворили в ИВС.

Следственные действия продолжаются.