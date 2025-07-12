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Рустамбек Нуржанов выступит на турнире в Китае

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец смешанных единоборств Рустамбек Нуржанов проведет свой следующий поединок 26 июля в Китае на турнире JCK Fight Night 102. Его соперником станет китайский спортсмен Жаоксу Янг. Бой состоится в весовой категории до 71 кг.

На счету Нуржанова 19 побед и 9 поражений в профессиональной карьере. Для него это будет второй бой в рамках промоушена JCK. Ранее, 10 мая, он дебютировал на турнире JCK Fight Night 98, где уступил Рустаму Хадисгаджиеву из России.

Турнир JCK Fight Night 102 обещает стать одним из ярких событий лета для азиатской ММА-сцены, а поединок Нуржанова - важным этапом в его спортивной карьере.


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URL: https://www.vb.kg/447895
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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