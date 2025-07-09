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В Бишкеке стартует молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке начинается молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. В первый день турнира пройдут соревнования по греко-римской борьбе, в рамках которых будет разыграно пять комплектов наград.

Как сообщает Prosports.kz, на ковер выйдут пять представителей Кыргызстана. Предварительные поединки начнутся в 10:30, а финальные схватки запланированы на 18:00.

Чемпионат собрал сильнейших молодых борцов со всего континента и станет одним из ключевых событий в календаре азиатской борьбы.


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URL: https://www.vb.kg/447897
Теги:
борьба, Кыргызстан
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