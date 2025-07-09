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Ызатбек Ратбеков выступает на супертурнире по бильярду в Москве

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский бильярдист Ызатбек Ратбеков принимает участие в престижном международном турнире "BetBoom Кубок Чемпионов" по свободной пирамиде, который проходит в Москве с 7 по 25 июля. Об этом сообщает портал llb.su.

Турнир собрал восемь сильнейших игроков, а призовой фонд составляет 2 миллиона рублей. Ратбеков - единственный участник, представляющий Кыргызстан.

Первый матч кыргызстанец проведет 9 июля против россиянина Максима Зверева. Начало поединка - в 00:30 по бишкекскому времени.

Участники турнира:

Ызатбек Ратбеков (Кыргызстан)

Дмитрий Шкода

Диана Миронова

Никита Володин

Денис Колосов

Максим Зверев

Иосиф Абрамов

Евгений Башкатов (все - Россия)

"BetBoom Кубок Чемпионов" - одно из главных событий сезона в мире бильярда, где за победу сразятся только лучшие.


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URL: https://www.vb.kg/447905
Теги:
бильярд, Кыргызстан
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