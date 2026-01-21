Визит министра просвещения в Узген спровоцировал бурное обсуждение в сети

В социальных сетях активно обсуждают видеоролик, снятый во время рабочей поездки министра просвещения Догдуркул Кендирбаевой в Узген. На кадрах запечатлено, как министр выходит из служебного автомобиля после того, как сопровождающие предупредительно открывают перед ней дверь. Пользователи также обратили внимание на богато накрытый дасторкон, подготовленный специально к визиту высокопоставленной гостьи.

В комментариях под видео многие кыргызстанцы выступили против практики помпезных приемов представителей власти, использования национальных костюмов и элементов почетного протокола. По мнению общественности, подобные форматы встреч давно устарели и требуют пересмотра. Инцидент спровоцировал широкую дискуссию о том, как на местах организуют визиты должностных лиц и почему такие эпизоды регулярно становятся объектом жесткой критики.

Впрочем, часть комментаторов встала на защиту министра, отметив, что открытая перед женщиной дверь - это прежде всего норма этикета, а не проявление чинопочитания.

Стоит отметить, что в Кыргызстане подобные ситуации не раз оказывались в центре внимания. Так, в 2016 году в Алайском районе разгорелся скандал вокруг открытия детского сада, тогда на церемонии дети стояли в легких костюмах, в то время как чиновники были одеты в теплые куртки. После резонанса в СМИ Министерство образования привлекло к дисциплинарной ответственности главу районного управления образования, хотя тогдашний министр Эльвира Сариева уточняла, что дети находились на улице лишь в ожидании прибытия делегации.

Аналогичный случай произошел в 2022 году в Оше на открытии мини-футбольного поля ФК "Алай". На кадрах юные спортсмены стояли на холоде в легкой форме, слушая приветственные речи. В мэрии тогда оправдывались тем, что на детях было термобелье, в котором они привыкли тренироваться, однако из-за бурной реакции в соцсетях все равно была инициирована проверка.

Пользователи сети подчеркивают: повторяющиеся из года в год случаи указывают на системную проблему и острую необходимость пересмотра подходов к организации официальных мероприятий.