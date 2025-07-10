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В Гонконге открылся музей Криштиану Роналду

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- Самуэль Деди Ирие
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В Гонконге открылся музей, посвящённый звезде мирового футбола Криштиану Роналду. Экспозиция размещена в Художественно-культурном центре K11 и рассказывает о ключевых моментах карьеры 40-летнего нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии. Об этом сообщает Blooloop.

Площадь музея составляет 365 тысяч квадратных метров. В нём представлено около 40 экспонатов, включая знаменитый "Золотой мяч" 2008 года и копию комнаты Роналду из его детства в Лиссабоне.

Владельцы VIP-билетов получат доступ в специальные студии, где футболист записывает свои YouTube-видео. Организаторы выставки сообщили, что Криштиану Роналду может лично посетить музей в ближайшее время.

Музей будет открыт до июня 2026 года, после чего его планируют перенести в материковый Китай.


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URL: https://www.vb.kg/447907
Теги:
Китай, футбол
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