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Велогонщик из Кыргызстана Шахрух Маткаримов проходит сборы UCI в Корее

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский юниор Шахрух Маткаримов принимает участие в международных сборах по велоспорту, организованных Международным союзом велосипедистов (UCI) в Южной Корее. Об этом сообщает Федерация велоспорта Кыргызской Республики.

Тренировочный лагерь проходит с 8 по 24 июля на базе UCI World Cycling Center Korea. Вместе с Маткаримовым в Корею прибыл и представитель федерации. Все расходы на участие полностью покрывает принимающая сторона.

В рамках программы предусмотрены профессиональные тренировки, тестирование мощности, а также обмен опытом с другими перспективными спортсменами из стран Азии.

В Федерации велоспорта отмечают, что участие в этих сборах является важным шагом в развитии и возрождении велоспорта в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/447908
Теги:
велоспорт, Южная Корея, Кыргызстан
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