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В КР завершились мероприятия "Кража скота – Ветконтроль"

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- Светлана Лаптева
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На территории республики завершилось оперативно-профилактическое мероприятие под названием "Кража скота – Ветконтроль".

В рамках данного рейдового мероприятия совместно с сотрудниками районных и городских управлений Ветеринарной службы и органов внутренних дел, а также местных ветеринарных контрольных пунктов по республике организовано 33 поста.

В результате выяснилось, что у сотен живых голов крупного рогатого скота нет ветеринарных сопроводительных документов.

В целях профилактики и устранения указанных нарушений выписано 240 предписаний.

Основной целью данного мероприятия было предупреждение краж скота, пресечение незаконного оборота скота и мясной продукции, а также усиление ветеринарного контроля и соблюдение требований по идентификации животных.

В ходе данного мероприятия были не только выявлены правонарушения в сфере животноводства, а также предприняты важные меры по обеспечению безопасности граждан и контролю эпизоотической ситуации среди животных

Ветеринарная служба продолжит свою деятельность в этом направлении и будет усиливать меры по защите общественной безопасности и имущественных прав граждан.


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URL: https://www.vb.kg/447909
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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