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Жоао Педро вывел "Челси" в финал Клубного чемпионата мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Новый игрок "Челси" Жоао Педро назвал забитые в первом же матче за клуб голы "мечтой", которая помогла команде одержать победу со счетом 2:0 над "Флуминенсе" в полуфинале Клубного чемпионата мира ФИФА.

Бразильский форвард, перешедший в "Челси" всего неделю назад из "Брайтона" за 60 миллионов фунтов, вышел в стартовом составе после того, как лидер атаки Лиам Делап пропускал матч из-за дисквалификации. Главный тренер Энцо Мареска доверил Педро место в основе вместо Николаса Джексона, и это решение оправдало себя - Жоао забил оба мяча.

Несмотря на радость от голов, Педро воздержался от празднования из уважения к своему бывшему клубу "Флуминенсе", где он начал карьеру и сыграл 36 матчей за основную команду, прежде чем перейти в "Уотфорд" в 2020 году.


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URL: https://www.vb.kg/447911
Теги:
футбол
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