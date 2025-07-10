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"Ботафого" назначил Давиде Анчелотти новым главным тренером

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильский футбольный клуб "Ботафого" официально объявил о назначении Давиде Анчелотти, сына главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, на пост главного тренера команды. Давиде, которому 35 лет, ранее был ассистентом отца в таких клубах, как "Бавария", "Наполи", "Эвертон" и "Реал Мадрид". Он подписал контракт сроком на один год.

Ранее на этой неделе "Ботафого" уволил предыдущего тренера Ренато Пайву после вылета из Клубного чемпионата мира. Несмотря на победу над "Пари Сен-Жермен" в рамках турнира, команда проиграла в 1/8 финала "Палмейрасу" в дополнительное время, что и стало причиной смены наставника.

Давиде Анчелотти приступит к работе в клубе после завершения текущего сезона.


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URL: https://www.vb.kg/447914
Теги:
тренер, футбол, Бразилия
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