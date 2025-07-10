Трамп посетит финал КЧМ

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что посетит финальный матч Клубного чемпионата мира, который состоится в это воскресенье на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Заявление прозвучало на заседании Кабинета министров во вторник, в тот же день, когда ФИФА официально открыла свой новый офис в Trump Tower в Нью-Йорке. Там до финального матча будет выставлен трофей Клубного чемпионата мира.

"Я пойду на игру", - заявил Трамп журналистам.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность властям США за поддержку организации турнира. Он отметил, что сотрудничество с Белым домом и правительством уже оказывает положительное влияние как на текущий Клубный чемпионат, так и на подготовку к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Финал на MetLife Stadium станет своеобразной репетицией перед решающим матчем ЧМ-2026, который также пройдет на этом стадионе. Турнир 2026 года станет самым масштабным в истории, собрав рекордные 48 национальных сборных.