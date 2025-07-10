17-летний австралийский спринтер Гаут Гаут побил собственный национальный рекорд на дистанции 200 метров, финишировав с результатом 20.02 секунды на престижном легкоатлетическом турнире Golden Spike в Остраве (Чехия) 24 июня.

Это был первый международный взрослый старт Гаута, и он сразу же произвел впечатление, оставив позади кубинца Рейньера Мену (20.19) и британца Нэтаниэла Митчелла-Блейка (20.60).

"Чувствую себя отлично. Новый личный рекорд, новый национальный рекорд в первом европейском забеге", - заявил юный спортсмен из Квинсленда. - "Я просто выхожу на дорожку и бегу. Ничто не мешает мне делать то, что я люблю".

Гаут уже вызвал сравнения с Усэйном Болтом, особенно после того, как в декабре 2024 года он побил рекорд Питера Нормана, державшийся 56 лет. Новый результат ещё ближе подводит его к преодолению 20-секундного барьера, что может произойти уже в ближайших стартах.