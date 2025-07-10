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"Галатасарай" предлагает 75 млн евро за Осимхена

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- Самуэль Деди Ирие
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Турецкий клуб "Галатасарай" сделал официальное предложение за нигерийского нападающего Виктора Осимхена, согласившись выплатить предусмотренные контрактом €75 миллионов. Однако "Наполи" отклонил предложение из-за условий оплаты - турки хотят внести сумму в рассрочку, в то время как итальянская сторона требует полную сумму сразу и с банковскими гарантиями.

Тем временем саудовский клуб "Аль-Хиляль" выразил готовность выплатить всю сумму одномоментно, что делает их фаворитом в борьбе за трансфер игрока.

Осимхен, арендованный "Галатасараем" в прошлом сезоне, провёл впечатляющий сезон с 26 голами и 5 передачами, помогая клубу завоевать 25-й титул чемпионов Турции. Источники сообщают, что игрок хорошо адаптировался в Стамбуле и хочет остаться в команде, отказываясь возвращаться в "Наполи", где не входит в планы нового тренера Антонио Конте.

Для "Наполи" продажа Осимхена этим летом - стратегически важный шаг, учитывая его высокую зарплату (€24 млн в год) и действующий контракт до 2026 года. Трансфер также поможет клубу освободить место для новых приобретений и снизить финансовую нагрузку.


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URL: https://www.vb.kg/447919
Теги:
Турция, футбол
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